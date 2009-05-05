Малообеспеченные семьи могут требовать увеличения госпомощи

Семьи с небольшим совокупным доходом имеют право на увеличение минимально гарантированного государством размера помощи по уходу за ребенком до трех лет.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, это подчеркнула заместитель министра труда и социальной политики Елена ГАРЯЧАЯ.

По ее данным, на сегодня в Украине получателей помощи по уходу за ребенком до трех лет насчитывается около 1,2 млн. человек. При этом более 600 тыс. семей получают помощь по уходу за ребенком до трех лет в размере до 501 грн., а остальные 600 тыс. имеют минимально гарантированную государством сумму в 130 грн.

Как объяснила заместитель министра, минимальную сумму помощи выплачивают тем, кто предъявил лишь свидетельство о рождении ребенка. «Если отец или мать считают нужным получить только эту сумму денег – подают только эту справку», - подчеркнула заместитель министра. Вместе с тем, отметила она, если семья малообеспеченная, то размер помощи по уходу за ребенком рассчитывается индивидуально и может составлять до 501 грн.

«130 грн. - это та гарантия, ниже которой не выплачивается помощь. Каждая семья, которая нуждается в дополнительной помощи, может подать декларацию о доходах в органы социальной защиты и получить помощь больше», - отметила Е.ГАРЯЧАЯ.

Кроме того, она подчеркнула, что в этом году размер помощи по уходу за ребенком до трех лет увеличен с 50% до 75% прожиточного минимума, а на следующий год правительство планирует увеличить эту помощь до 100% прожиточного минимума. «Если по результатам выполнения бюджета за первое полугодие будем видеть, что наши поступления позволяют ускорить выполнение этого решения, то мы можем перенести срок с 2010 на 2009 год», - отметила Е.ГАРЯЧАЯ.

По ее словам, в целом на финансирование детских выплат и помощи семьям с детьми в этом году будет использовано 12,9 млрд. грн. (на 23% больше, чем в прошлом году).

Заместитель министра также напомнила, что кроме помощи по уходу за ребенком до трех лет, отдельно выплачивается еще и одноразовая помощь при рождении (первый ребенок - 12 240 грн., второй – 25 000 грн., третий – 50 000 грн.).