Тимошенко поручила решить проблему с выплатой помощи по уходу за ребенком

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение рассмотреть открытое коллективное обращение матерей Украины по поводу возникновения проблемных вопросов, связанных с выплатой помощи по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО поручила предпринять безотлагательные меры для решения соответствующих вопросов, в частности, подготовить и внести для рассмотрения на очередном заседании Кабинета министров соответствующий проект законодательного акта.

Поручение адресовано министру труда и социальной политики Людмиле ДЕНИСОВОЙ и и.о. министра финансов Игорю УМАНСКОМУ.

Поручение дано в ответ на публикацию в СМИ открытого письма матерей Украины к премьер-министру, отмечают в Кабмине.