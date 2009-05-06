Загранпаспорт стал вдвое дороже

Оформить загранпаспорт стало дороже в среднем на 150 гривен. Если учесть, что обычный несрочный паспорт обходился в 190 гривен, то рост практически в два раза! «Увеличенную сумму человек платит, согласно распоряжению Кабмина, которое предусматривает 25% надбавки на бланк паспорта. В итоге, чтобы оформить документ, например за три дня, клиенту нужно будет заплатить около 900 грн. (раньше - 750 грн.). Если человек хочет оформить паспорт за 10 и 30 дней, то это обойдется ему в 750 (600 грн.) и около 400 грн. (было до 250 грн.) соответственно», - рассказал начальник Центра выдачи загранпаспортов Александр Кльоц.

Такая же ситуация и в обычных ОВИРах. Теперь за стандартную выдачу паспорта (в течение месяца) нужно будет выложить 356 грн., хотя раньше это обходилось в 190-200 грн., а за ускоренную (до 10 дней) - около 500 гривен (340 грн.). Люди только разводят руками.

«Я часто езжу в командировки в Германию, срок действия старого паспорта закончился, а без нового никак не обойтись. Поэтому придется платить. Правда, за такую цену могли бы немного улучшить сервис. Здесь уже стою около часа, но даже присесть негде - как в СССР. Если бы начальство центра организовало обслуживание по спецталонам, как в германских банках, то не было бы очередей», - говорит Иван Сойко. «Я недоволен работой центра. Пришел перед праздниками в четверг, но оказалось, что рабочий день у них короткий, дозвониться трудно, теперь вот стою в очереди. Но, не скрою, здесь удобнее по сравнению с ОВИРом. Там я ужаснулся очередям и толкучке», - говорит Роман Кошляк.

В ОВИРе говорят, что очереди для этой поры года - обычное дело. Мол, летний сезон на носу.

По материалам http://www.segodnya.ua/Сегодня