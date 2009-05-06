В Европе услуги станут дешевле

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС разрешил странам-членам Европейского Союза снижать ставки НДС на отдельные виды услуг.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая директива утверждена на заседании Совета 5 мая.

Среди перечня услуг, на которые страны-члены Евросоюза могут применять уменьшенные ставки НДС, - услуги по ремонту велосипедов, обуви, кожаных изделий, одежды, услуги по уборке в домах и мойке окон, услуги по уходу за больными и детьми, парикмахерские услуги, ресторанный бизнес.

На сегодня страны-члены ЕС должны применять ставку налога на добавленную стоимость не менее 15%. В соответствии с одобренным министрами решением, ставка НДС на определенные сферы услуг может снижаться до 5%.