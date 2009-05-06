80% трудовых мигрантов готовы вернуться в Украину

Возвращение украинских трудовых мигрантов в страну будет связано с восстановлением доверия граждан к национальной банковской системе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал представитель Украинского центра социальных исследований Игорь МАРКОВ сегодня во время пресс-конференции.

Одним из факторов, которые на сегодня влияют на миграцию украинцев в мире он считает капиталовложения. Например, подготовка к Олимпиаде-2012, которая пройдет в Лондоне, привлекает трудовых мигрантов из Украины. «Вообще, чем младше волна миграции, тем она более привязана к глобальным перемещениям капиталов", - говорит И.МАРКОВ.

Молодые украинцы "имеют хорошо отлаженную сеть информирования и быстро перемещаются из стран, где хуже условия для трудоустройства, в страны, где они могут создать себе благоприятные условия», - добавляет он.

В то же время И. МАРКОВ отметил, что согласно социологическим исследованиям, 80% украинских мигрантов готовы вернуться в Украину, однако в связи с кризисом не могут определиться когда. В первую очередь, по его мнению, в Украину будут возвращаться представители строительной отрасли.

Также он отметил, что медленно увеличивается количество легально работающих украинцев за границей. «На сегодня, по нашим данным, мы можем назвать около 30-35% от общего количества мигрантов, которые уже имеют легальный статус, в том числе в странах Европейского Союза», - говорит эксперт.