Украина и Беларусь подпишут соглашение о безвизовых поездках

Украина и Беларусь в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Сегодня на заседании правительства был одобрен проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан. Правительство уполномочило на подписание этого соглашения Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Беларуси Игоря ЛИХОВОГО», - сообщил Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, соглашение будет предусматривать, что граждане государства одной стороны имеют право находиться на территории государства другой стороны до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

Заместитель министра иностранных дел сообщил, что после подписания этого соглашения существующий до сих пор трехдневный срок пребывания граждан Украины на территории Беларуси без регистрации будет увеличен до 30 дней.