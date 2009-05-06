Студенты протестуют против расширения перечня платных услуг

Представители студенческих организаций намерены бороться за полную отмену постановления Кабинета министров Украины, которым учебным заведениям разрушается брать плату за отработку студентами практических, лабораторных и семинарских занятий по дисциплинам, которые были ими пропущены без уважительных причин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального студенческого союза.

По мнению студентов, это постановление противоречит ст. 53 Конституции Украины в части гарантий гражданам бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных учебных заведениях на конкурсной основе и ст. 42 Закона “Об образовании”.

“Прожить на стипендию, которая меньше прожиточного минимума, – невозможно. Кроме того, часть студентов вообще ее не получают. Хорошо, если студента поддерживают родители, однако, если это источник отсутствует, студент должен работать, чтобы выжить. Так в подавляющем большинстве случаев делают студенты-старшокурсники: совмещают учебу с работой. Что же делать теперь тем, кто работает, пропуская часть пар без уважительных причин: отдавать последнюю копейку за некачественно проведенную пару вместо покупки буханки хлеба?”, – заявил председатель организации "Студенческая защита" Андрей ЧЕРНЫХ.

Студенты также не принимают инициативу брать с них плату за проведение дополнительных индивидуальных занятий и дополнительных консультаций. По мнению Национального студенческого союза, это может привести к фактической легализации коррупции в вузах.

“Я категорически против дополнительных занятий за деньги. Преподаватели высших учебных заведений будут принуждать студентов к “добровольным” консультациям и индивидуальным занятиям (если не по собственному желанию заработать, то по указанию администрации и спущенным на них “плановым” показателям дополнительных занятий)”, - считает первый вице-президент Национального студенческого союза Григорий КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, поводом к началу студенческих выступлений стало постановление Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 года №369 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины” (относительно расширения платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями). Национальный студенческий союз направил письма первым лицам государства, которые подписали более 50 представителей органов студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций и студенческих профсоюзов из 17 регионов Украины, с требованием оставить образование доступным и остановить действие постановления.

5 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановления Кабмина от 14 апреля относительно расширения перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.