Госкомводхоз поддерживает точечное отселение жителей

16:46, 06 мая 2009
Соцполитика
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В случае наводнения

Государственный комитет водного хозяйства Украины поддерживает точечное отселение жителей населенных пунктов или улиц из районов возможного затопления в случае наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель комитета Василий СТАШУК.

По его словам, «есть такие населенные пункты или улицы, которые построены в месте, где сбегаются три реки, и чтобы защитить эти 8-12 домов нужно использовать чуть не 50% финансирования программы (противопаводковых мер – УНИАН), поэтому экономнее будет сделать точечное переселение тех или иных населенных пунктов или улиц, чтобы обеспечить безопасность проживания населения и потратить меньше денег». По словам В.СТАШУКА, таких населенных пунктов около 20.

Кроме того, он отметил, что «известный рынок в Черновцах построен в самой нижней точке Черновцов – 2 речки сбегаются как раз там, где построен рынок». «Сегодня мы вместе с местной властью принимаем решение по строительству защитного сооружения, но для того, чтобы его построить, нужно строить несколько емкостей вверху речек, чтобы смягчать давление воды внизу».

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