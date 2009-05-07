Ющенко поручил проверить развлекательные заведения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО перед отлетом в Прагу дал ряд срочных поручений председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в связи с трагическим событием, которое произошло 7 мая 2009 года в Днепропетровске, в результате которого погибли и пострадали люди.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства просит безотлагательно осуществить вместе с органами местного самоуправления, территориальными подразделениями прокуратуры, МВД, МЧС, ГНА соответствующие комплексные проверки соблюдения требований действующего законодательства в работе развлекательных заведений, функционирующих в регионах.

Президент отмечает, что в случае выявления нарушений, особенно в части, касающейся безопасности людей, необходимо в установленном порядке безотлагательно приостановить их работу.

О выполнении В.ЮЩЕНКО просит доложить в недельный срок.

Также Президент Украины просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО безотлагательно во взаимодействии с местными администрациями и органами местного самоуправления создавать комиссии и осуществить проверки соблюдения игровыми заведениями правил техники безопасности и лицензионных условий. В случае выявления нарушений правил В.ЮЩЕНКО просит безотлагательно принять меры по устранению соответствующих недостатков и привлечь виновных к ответственности.

Одновременно глава государства обращает внимание премьер-министра на недостаточную реакцию правительства на его обращение от 8 декабря 2008 года о несовершенстве действующей нормативно-правовой базы регулирования игорного бизнеса в Украине и отсутствии действенного контроля со стороны государства в этой сфере. Президент просит безотлагательно дополнительно инициировать перед Верховной Радой Украины внесение необходимых изменений и дополнений в действующее законодательство Украины.

Президент Украины также предлагает председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ безотлагательно вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующие законопроекты, направленные на совершенствование лицензионных условий осуществления организационной деятельности по проведению азартных игр, усилению ответственности за их несоблюдение, особенно, что касается вопросов безопасности.

В письме к В.ЛИТВИНУ Президент отмечает, что трагедия в Днепропетровске обязывает власть к принятию решительных и безотлагательных мер по урегулированию вопросов функционирования игорного бизнеса.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

По данному факту Октябрьское райотделение милиции Днепропетровска возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).