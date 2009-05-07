Заведения игорного бизнеса "выставят" из городов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что уже 12 мая Верховная Рада сможет принять изменения к законодательству о вынесении заведений игорного бизнеса за черту городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Днепропетровске после заседания правительственной комиссии по расследованию причин пожара в зале игровых автоматов, произошедшим сегодня ночью.

Она отметила, что изменения к законодательству, которыми будет установлено, что казино и игорные заведения должны будут находиться вне черты города, правительство планирует одобрить на сегодняшнем специальном заседании.

«Все нужно вынести за черту городов и разместить за границей городов. Такая практика в других странах существует, и отравлять сегодня духовность, моральность детей и молодежи просто необходимо уже прекратить. Я знаю, что такие решения недавно приняли Казахстан, Россия, уже давно приняли США и в большинстве штатов запрещено размещать игорный бизнес на территории городов. Я думаю, что все это нужно сейчас сделать через законы… Я думаю, что Верховная Рада, несмотря на то, что некоторые депутаты лоббируют, патронируют и «крышуют» игорный бизнес, все же, не обращая внимания на позицию отдельных народных депутатов, мы сможем во вторник выйти с такой инициативой и 12 мая принять такой закон в парламенте, который существенно ограничивает размещение игорных заведений на территории городов и населенных пунктов, и все будет вынесено за их границы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство на сегодняшнем заседании планирует одобрить изменения к законодательству, которыми будет определено, что казино и другие игорные заведения должны быть выведены за черту города.