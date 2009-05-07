В реализации упрощения оформления виз есть положительные сдвиги

Украина и Европейский Союз констатируют положительные сдвиги в реализации положений Соглашения об упрощении оформления виз для украинцев при поездках в страны-члены ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь на заседании Совместного визового комитета Украина-ЕС в Киеве 6 мая.

Стороны, в частности, отметили значительный рост количества выданных шенгенских виз в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Кроме этого, количество отказов в выдаче виз уменьшилось с 12-14% до 5-6% от количества визовых ходатайств, растет часть оформленных многократных и бесплатных виз.

В то же время украинская делегация, которую возглавил заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, представила свои замечания по ряду системных нарушений государствами-членами Евросоюза указанного Соглашения и обратилась с требованием к ЕС принять действенные и безотлагательные меры с целью их устранения.

Во время встречи также были рассмотрены предложения украинской стороны по внесению изменений и дополнений в Соглашение об упрощении оформления виз, направленных на расширение категорий украинских граждан, которые могли бы пользоваться визовыми преимуществами.

Отдельное внимание было уделено устранению визовых ограничений со стороны ЕС для украинских международных автоперевозчиков.

Справка УНИАН. Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС подписано в июне 2007 г. и вступило в силу 1 января 2008 г. В соответствии с его положениями, значительно расширяется категория лиц для возможности получения многократных и бесплатных виз в страны-члены ЕС, упорядочивается перечень документов, необходимых для выдачи виз гражданам Украины, а также признается перспектива введения взаимного безвизового режима поездок между гражданами Украины и ЕС.

Кроме этого, Соглашение вводит порядок идентификации и возвращения нелегальных мигрантов, а также упрощение их транзитного проезда. Совместная декларация к Соглашению предусматривает обязательство ЕС оказать Украине дополнительную финансовую и техническую помощь для эффективной имплементации соглашения о реадмиссии.

Совместный визовый комитет Украина-ЕС был создан в прошлом году с целью постоянного мониторинга текущего состояния и путей улучшения имплементации Соглашения.