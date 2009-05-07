Необходим Национальный профсоюзный совет

Национальная конфедерация профсоюзов Украины инициирует создание Национального профсоюзного совета для проведения необходимых организационных и практических мероприятий по возрождению доверия к профсоюзному движению в Украине и его реформированию.

Об этом сообщил генеральный секретарь НКПУ Петр ПЕТРИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Такую инициативу организации он пояснил тем, что сегодня в Украине существующие профсоюзные организации не имеют надлежащего, как раньше, влияния на работодателей. Кроме того, едва ли не за каждой из них стоят определенные политические силы, которые через профсоюзы решают собственные интересы и распределяют сферы влияния, сказал П.ПЕТРИЧЕНКО.

В то же время, НКПУ предлагает создать национальный общий представительский орган всеукраинских профсоюзов и объединений для внедрения системы долгосрочных отраслевых, региональных соглашений и коллективных договоров на предприятиях, учреждениях, организациях и осуществления контроля над их выполнением.

Вместе с тем, по убеждению членов НКПУ, необходимо предоставить профсоюзам право законодательной инициативы в Верховной Раде Украины, ввести почасовую оплату труда, предоставить профсоюзам реальные функции контроля над выполнением трудового законодательства, безопасностью труда, коллективных соглашений и тому подобное. Также представители НКПУ выступают за повышение уголовной ответственности в случае не выполнения работодателем трудового законодательства и препятствования деятельности профсоюзных организаций и объединений.

Как отметил П.ПЕТРИЧЕНКО, "только через системный подход к решению накопленных проблем, используя социальный диалог, при широком участии общественных организаций, в первую очередь профсоюзов, можно достичь решения существующих проблем трудящихся".