Нужен запрет на коммерческую деятельность органов власти

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства готовит для рассмотрения Кабинетом министров Украины постановление, которым всем органам власти запрещается заниматься коммерческой деятельностью через государственные компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава комитета Александра КУЖЕЛЬ сегодня во время пресс-конференции.

По ее словам, данным постановлением комитет предлагает обязать все государственные компании закрыть счета в коммерческих банках и открыть в Государственном казначействе, подписать финансовый план и превышение прибыли над финпланом направлять в Стабилизационный фонд.

После этого будет создана комиссия, которая проведет инвентаризацию каждой платной услуги министерств, будет создан реестр того, что надо ликвидировать и оставить, согласно законодательству. "Будет подтверждена стоимость услуг, и эти деньги будут направлены на покрытие себестоимости содержания (аппаратов министерств - УНИАН), а вся прибыль - в бюджет. Тогда желание зарабатывать на коммерческой деятельности у органов власти будет отбиваться", - сказала А. КУЖЕЛЬ.