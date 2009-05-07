Ветераны ВОВ смогут оформить землю в собственность вне очереди

Ветеранам Великой Отечественной войны, женщинам с почетным званием матери-героини, инвалидам первой группы предоставлено внеочередное право получения услуг по обращению к государственному реестру земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель генерального директора Центра государственного земельного кадастра (ГЗК) Игорь ДОЛИНСКИЙ.

По его словам, соответствующий приказ был подписан 6 мая т.г.

Он отметил, что все желающие, относящиеся к вышеуказанным категориям, смогут обращаться за услугами в филиалы или райотделы ГЗК. Работники центра должны оказывать услуги по предъявлению соответствующего удостоверения.

Приказ также предусматривает бесплатное предоставление этих услуг в случае согласования документа Министерством финансов.

И.ДОЛИНСКИЙ сообщил, что стоимость услуг по оформлению документов в органах ГЗК для физических лиц варьируется от 5 до 30 грн. К примеру, стоимость услуг по получению государственного акта на право собственности на землю составляет 5-15 грн.

Как отметил заместитель главы Госкомзема Антон ТРЕТЬЯК, в среднем за такими услугами обращается до 10% ветеранов. По его подсчетам, на компенсацию проведения этих работ органам ГЗК необходимо около 1 млн. грн. (исходя из расчета существующих обращений).

По словам А.ТРЕТЬЯКА, эти средства могут быть либо выделены из Госбюджета, если будет принято соответствующее постановление Кабмина, либо работы могут быть выполнены за счет прибыли ГЗК, если это одобрит Министерство финансов.