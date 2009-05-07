Тимошенко поручила провести экспертизу дома в Днепропетровске

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня обязала государственную строительную инспекцию провести всестороннюю экспертизу 5-этажного жилого дома, расположенного в Днепропетровске на проспекте Гагарина, 127, где сегодня в помещении зала игровых автоматов произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время заседания правительственной комиссии по расследованию причин чрезвычайной ситуации.

По словам премьер-министра, если в доме нужно сделать необходимый ремонт, то правительство готово выделить для этого средства. Ю.ТИМОШЕНКО также поручила Днепропетровской государственной администрации оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Премьер-министр выразила соболезнования семьям погибших.

По уточненным данным правительственной комиссии по расследованию пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске, погибли 9 человек. По информации начальника управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентины ГИНЗБУРГ, один из пострадавших мужчин был госпитализирован в областную клиническую больницу им. Мечникова в состоянии комы. Из этого состояния его удалось вывести лишь через 7 часов после госпитализации.

Сейчас, по информации В.ГИНЗБУРГ, жизни 11 пострадавших от пожара в зале игровых автоматов угрозы нет.