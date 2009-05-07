Комиссия КМУ проверит выполнение условий лицензии

Правительственная комиссия проверит выполнение лицензионных условий днепропетровским залом игровых автоматов, где сегодня ночью в результате пожара погибли 9 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Сергей ЗИМИН.

В частности, по его словам, согласно правилам содержания жилых домов и жилищных территорий, в жилых домах, а также в общественных заведениях не могут храниться газовые баллоны и легковоспламеняющиеся вещества. Эти нормы, по его словам, в днепропетровском заведении были нарушены. Поэтому созданная специальная правительственная комиссия проверит выполнение лицензионных условий днепропетровским залом игровых автоматов, согласно которым на территории заведения не должны были храниться предусмотренные правилами вещества.

Также С.ЗИМИН отметил, что в днепропетровском зале игровых автоматов в связи с возгоранием электропроводки взорвался ближайший к выходу игровой автомат, в связи с чем люди не имели возможности покинуть помещение, чем и объясняется количество жертв.