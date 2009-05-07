Тимошенко: КМУ будет просить ВР запретить игорные объекты

Правительство намерено обратиться к Верховной Раде с просьбой о первоочередном рассмотрении законопроекта о запрете на размещение заведений игорного бизнеса в населенных пунктах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Наше правительство направляло на рассмотрение ВР специальный законопроект, который существенно ограничивает размещение игровых залов и вводит серьезный контроль за игровыми помещениями, но много месяцев эти законопроекты лежат в Верховной Раде и, к сожалению, часть депутатов цинично лоббирует распространение игорного бизнеса в Украине и не дают возможности включить этот законопроект в повестку дня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня после рассмотрения соответствующего законопроекта на заседании правительство намерено обратиться с письмом к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ о необходимости принятия этого закона в первоочередном порядке.

«На фоне этого трагического случая с пожаром в неприспособленном для размещения игровых автоматов в зале в Днепропетровске, безусловно, депутаты должны отложить в сторону свой лоббизм и проголосовать за законопроект, который создает определенный порядок и ограничения развития этого бизнеса на территории Украины», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что законопроект предусматривает запрет на размещение игорных заведений в населенных пунктах. При этом глава правительства сослалась на международный опыт, в частности таких стран, как Россия, Франция, Швейцария, Швеция, Турция и Польша, где игорный бизнес строго ограничивается и регламентируется либо является государственной монополией.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

По данному факту Октябрьский райотдел милиции Днепропетровска возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

В связи с этой трагедией премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО отменила запланированный на сегодня визит в Прагу на саммит инициативы “Восточное партнерство” и отбыла в Днепропетровск.