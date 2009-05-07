Все игровые залы на первых этажах жилых домов должны быть закрыты

Правительство требует от правоохранительных и контролирующих органов в течение недели закрыть все игровые заведения, которые размещены на первых этажах жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой выступил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Я считаю, что должна быть жесткая позиция – на протяжении недели ни в одном жилом доме не должно работать ни одно игровое заведение. И это нужно четко прописать в нашем решении», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что национальное законодательство содержит четкий перечень объектов, которые могут размещаться на первых этажах жилых домов. «Игровых заведений в этом перечне нет. Существует прямой запрет на размещение игровых автоматов в жилых домах», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вице-премьер-министр считает, что ответственность за закрытие игровых заведений на первых этажах жилых домов должна быть возложена не только на правоохранительные органы, но и на государственные администрации, а также местные жилищно-коммунальные инспекции.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО предложила изымать лицензии у тех компаний, которые размещают игровые залы в жилых домах, а также за невыполнение противопожарных и санитарных предписаний.