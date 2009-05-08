Вирусом гриппа A/H1N1 в мире уже заразился 2371 человек

Вирусом гриппа A/H1N1 в мире заразился 2371 человек, новых смертельных случаев не зафиксировано, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения /ВОЗ/.

По последним данным ВОЗ, количество заболевших в США увеличилось до 896 человек. В Великобритании число заболевших выросло на четыре случая и достигло 32 человек. Один новый заболевший зарегистрирован в Германии, в стране 10 человек заразились новым гриппом.

После публикации данных ВОЗ отмечены новые случаи заболеваний во Франции, где общее число заболевших достигло 10 человек. Помимо этого, к числу стран, где зарегистрированы заболевания новым гриппом, прибавились Бразилия и Аргентина, где зарегистрированы 4 и 1 заболевший, соответственно.

По последним данным Минздрава, в Украине заболеваний вирусом гриппа A/H1N1 не зафиксировано.