Хандогий подпишет соглашение Украины и Испании о трудовой миграции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира ХАНДОГИЯ подписать Соглашение между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами.

Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.

При этом В.ЮЩЕНКО отменил свое предыдущее распоряжение от 20 марта 2008 года, в котором уполномочивал министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ на подписание соответствующего соглашения.