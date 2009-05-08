Хандогий подпишет соглашение Украины и Испании о трудовой миграции

10:50, 08 мая 2009
Соцполитика
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Ющенко уполномочил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира ХАНДОГИЯ подписать Соглашение между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами.

Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.

При этом В.ЮЩЕНКО отменил свое предыдущее распоряжение от 20 марта 2008 года, в котором уполномочивал министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ на подписание соответствующего соглашения.

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