Хандогий подпишет соглашение Украины и Испании о трудовой миграции
10:50, 08 мая 2009Соцполитика
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Ющенко уполномочил
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил временно исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира ХАНДОГИЯ подписать Соглашение между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами.
Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.
При этом В.ЮЩЕНКО отменил свое предыдущее распоряжение от 20 марта 2008 года, в котором уполномочивал министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ на подписание соответствующего соглашения.
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