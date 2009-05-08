Закон о биометрических данных ветирован

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями для повторного рассмотрения закон «О внесении изменения в статью 25 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

14 апреля 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины «О внесении изменения в статью 25 закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», который предусматривает обязанность иностранцев и лиц без гражданства предоставлять свои биометрические данные для их фиксации при оформлении въездной визы, а также при прохождении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, если другое не предусмотрено законом и международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2010 года.

В Секретариате Президента отмечают, что глава государства не может подписать упомянутый закон, поскольку обретение им действия в принятой редакции делает возможным несанкционированный доступ, изменение или распространение биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства, что приведет к нарушению прав упомянутых лиц и негативно скажется на международном имидже Украины. Это обусловлено тем, что в Украине отсутствуют законодательные гарантии защиты персональных данных в связи с их автоматической обработкой, напомнил глава государства.

Кроме этого, по мнению Президента, нуждается также в приведении в соответствие с законодательным порядком определение визовой политики вводимый законом механизм исключений из обязанностей иностранцев и лиц без гражданства получать въездную визу исключительно на основании закона и международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.