В Крыму средняя зарплата выросла на 5,7%

За январь - март 2009 года в Автономной Республике Крым номинальная среднемесячная заработная плата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 80 грн. и составила в АРК 1503 грн. (Украина - 1736 грн.). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики АРК.

Темп роста среднемесячной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года составил 105,7%, что на 1,5 процентных пункта ниже среднего показателя по Украине (107,2%). Индекс реальной заработной платы - 86,0% (Украина - 87,7%). По размеру средней заработной платы АРК ухудшила свои позиции и занимает 13 место (январь-март 2008 года - 12 место).

В марте 2009 года номинальная средняя заработная плата в целом по видам экономической деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 60 грн. и составила в АРК 1565 грн. (Украина - 1818 грн.). Темп роста заработной платы по сравнению с соответствующим периодом 2008 года - 104,0% (Украина - 106,8%). Индекс реальной зарплаты - 85,8% (Украина - 89,0%).

В марте заработную плату в среднем по 2343 грн. своевременно не получили 12,0 тыс. штатных работников экономически активных предприятий (3,1% от численности работников указанных предприятий, по Украине в целом 5,2 %).

Как сообщал УНИАН, в марте в Симферополе номинальная среднемесячная зарплата одного работника увеличилась на 3,1% - до 1,7 тыс. грн.