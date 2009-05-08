«Восточное партнерство» будет развивать гражданское общество

В рамках новой программы Европейского Союза «Восточное партнерство» в первую очередь будут реализовываться проекты, направленные на развитие гражданского общества в странах-участницах программы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ журналистам вчера вечером в Праге.

В рамках “Восточного партнерства” “мы говорим больше об инициативах гражданского общества, на инфраструктурные есть другие программы», - сказал Р.СИКОРСКИЙ, отвечая на вопрос УНИАН, может ли часть средств новой программы Евросоюза быть использована для развития проекта создания Евразийского нефтетранспортного коридора.

Глава польского МИД также отметил, что для начала реализации проекта ЕАНТК необходимо убедиться в том, что этот проект экономически выгоден.

Р.СИКОРСКИЙ добавил, что Еврокомиссия 1 мая уже утвердила первый проект в рамках “Восточного партнерства”, который касается культурного сотрудничества, но не уточнил, какая из 6-ти стран, принимающих участие в программе, будет его реализовывать.

«Это небольшой проект в сфере культуры», - сказал он.

Министр также сказал, что в рамках “Восточного партнерства” могут реализовываться проекты по борьбе с коррупцией и защите прав человека. «В некоторых из этих стран это проблема», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Глава польского МИД выразил мнение, что сумма 600 млн. евро, которые выделены на реализацию проектов в рамках “Восточного партнерства”, может быть увеличена за счет средств международных финансовых институтов и дополнительных средств стран-членов ЕС.

“Восточное партнерство” “открыто для сотрудничества со странами, которые хотят сотрудничать, но условием является содержание тренда, касающегося демократизации и лучшего соблюдения прав человека», резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на учредительном саммите в Праге назвал одной из задач “Восточного партнерства” усиление общеевропейской энергетической безопасности. В этом контексте он отметил важность реализации проекта евроазиатского нефтетранспортного коридора на базе украинского трубопровода «Одесса-Броды».

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.