Власть и общество должны мобилизоваться против А(H1N1)

Член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА заявляет о необходимости мобилизации усилий органов власти и общества с целью эффективного противодействия распространению вируса гриппа А(H1N1).

«Для того, чтобы минимизировать глобальные последствия, которые может вызвать пандемический вирус, основной задачей общества является мобилизация всех сил и средств для противодействия инфекции», - говорится в переданном УНИАН пресс-службой Т.БАХТЕЕВОЙ заявлении народного депутата.

По ее мнению, несмотря на то, что считается невозможным полностью остановить распространение пандемического вируса, последствия пандемии можно свести к минимуму, если заранее подготовиться к встрече с предстоящими трудностями.

«Главная цель готовности к возможным осложнениям эпидемической ситуации и возросшему риску возникновения пандемии гриппа – уменьшение медицинских, социальных и экономических последствий», - отметила Т.БАХТЕЕВА, добавив, что эта цель может быть достигнута только путем скоординированных усилий всех ветвей власти по планированию и подготовке к возможным эпидемическим осложнениям.

Народный депутат сообщила, что возглавляемый ею комитет на своем заседании уже заслушал информацию Министерства здравоохранения о мерах, которые предпринимаются, высказал свои рекомендации и потребовал ежедневного отчета о проделанной работе.

«Кроме того, народные депутаты – члены Комитета будут осуществлять жесткий контроль над использованием бюджетных средств, направленных на предотвращение распространения вируса в Украине», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

В рекомендациях профильного парламентского комитета отмечается, что остается важной предупредительной мерой по завозу и распространению инфекции осуществление качественного мониторинга за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих авиатранспортом из неблагополучных в эпидемическом отношении стран. Необходимо проведение постоянного, усиленного, вирусологического мониторинга.

Для этого лаборатории, которые сегодня крайне нуждаются в материалах для проведения соответствующих исследований, необходимо в срочном порядке обеспечить необходимыми реактивами, сыворотками, диагностическими тестами.

Кроме того, крайне важно иметь в наличии дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты профессиональных групп риска и населения в достаточном объеме.

По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, сейчас важно объективное, взвешенное, адекватное к ситуации и главное – своевременное информирование населения об инфекции, которая несет пандемическую угрозу, и мерах по ее профилактике. Высокоэффективными являются общие профилактические меры против гриппа, рекомендации санитарно-гигиенической направленности. В частности, это рекомендации по «респираторной гигиене» и «гигиене рук».

«Самое главное - если чувствуете себя плохо, поднимается температура, появились симптомы гриппа и ОРВИ – обязательно обратитесь к врачу. Такая рекомендация особенно сейчас может стать обязательным требованием к населению. Нельзя рисковать. Грипп опасен своими осложнениями. И такие осложнения молниеносны, развиваются стремительно, возникают тяжелые формы пневмонии со смертельным исходом», - резюмировала Т.БАХТЕЕВА.