Больше всего долгов по зарплате в Донецкой, Луганской областях и Киеве

Наибольшая задолженность по выплате зарплаты накопилась на предприятиях государственной формы собственности в Донецкой, Луганской областях и в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с представителями региональных властей.

По ее данным, на 30 апреля т.г. в Донецкой области размер задолженности составляет 270 млн. грн, в Киеве – 99 млн. грн., в Луганской области – 96 млн. грн.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ситуация с ликвидацией задолженности по зарплате на госпредприятиях в целом по Украине улучшилась.