Компенсации уволенным по согласию сторон "увязнут" в судах

Борьба власти с кризисом, ее стремление минимизировать влияние экономического краха на население закончились «медвежье услугой» тысячам оставшимся без работы украинцам. Речь идет о принятии парламентом 25 декабря 2008 г. Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о минимизации влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения», которым был подкорректирован закон об общеобязательном государственном соцстраховании на случай безработицы (от 2 марта 2000 г.). Все эти замысловатые бюрократические выражения сводятся к тому, что временная помощь по безработице уволенным по согласию сторон должна выплачиваться не с 8 дня, как было ранее, а с 91-го после регистрации в Государственном центре занятости.

Этим история только начинается. Президент усмотрел в новшестве нарушения прав граждан и направил представление в Конституционный суд. Тот в марте уже этого года приступил к рассмотрению дела и уже в конце апреля вынес решение - данная норма нарушает права украинцев и является неконституционной.

Все бы хорошо, если бы не одно но. С момента принятия закона и до решения КСУ прошло почти четыре месяца, а в условиях процветания злополучного кризиса можно только догадываться, сколько людей остались без работы, зачастую по согласию сторон – работодателям выгодней. Что теперь делать с этим энным числом безработных в плане возмещения убытка сейчас ломает голову Министерство труда и социальной политики. Как отметили в ведомстве, до конца майских праздников «будут думать». О чем мыслят не сказали. Может о том, где брать деньги на компенсацию, или как «обойти» выплату?..

Судебное разбирательство: каждый тянет не себя одеяло

Одним из аргументов представителей Президента во время рассмотрения дела в Конституционном суде было то, что данная норма является сигналом – экономьте деньги на пособии по безработице. То есть, практически работодатель всегда найдет лазейку, чтобы уволить сотрудника «по согласию сторон», даже если последний будет упорно упираться. Понятное дело, работодатель имеет все возможности сделать рабочие часы адом. В результате работник либо сам уволится, либо ему пришьют трудовую статью.

Между тем, представители защиты новшества делали акцент на том, что работник должен отстоять свои права перед работодателем, который хочет его сократить под видом «уволенного по собственному желанию», либо «по согласию сторон». Правда, при этом они подчеркивали, что отстоять себя можно только в суде. Но ведь никто еще не отменял внесудовых угроз работодателей, которые имеют место быть в наших трудовых буднях. И разве сила воли и принципиальность могут перебороть деньги и власть?

Эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий считает, что такое решение правительства можно критиковать, однако во время увольнения работнику «полагается» компенсация со стороны работодателя. Поэтому, по ее мнению, нельзя называть такие действия государства неправильными, оно не оставляет граждан на произвол.

Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Анатолий Селиванов настаивал на том, что государство имеет право увеличивать срок, в течение которого гражданам, уволенным по согласию сторон, не выплачивается возмещение, и этим не нарушает Конституцию и Международную конвенцию о минимальных социальных нормативах. Он подчеркивал: менять сроки выплат – право государства. В то же время А. Селиванов отметил, что данная норма не была прописана законодательно раньше, поскольку не было чрезвычайных обстоятельств в плане экономического развития. «Во время кризиса, например, правительство сокращает себе зарплаты, Секретариат Верховной Рады сократил зарплаты – это кризисная ситуация. Именно такие обстоятельства принудили законодателя принять закон особого порядка», - сказал он.

Но при этом он не уточнил, почему, сокращая многотысячные выплаты на удержание народных избранников и прочих власть имущих, можно оставлять на произвол тех, кто зарабатывает копейки. Вот и выходит, что настало время изучить наконец-то КЗоТ, чтобы знать свои права, а во время кризиса это как никогда необходимо.

И еще об уволенных

Реальное число оставшихся без работы подсчитать практически невозможно. Но и обнародованные данные вызывают сомнение. Министерство труда ежемесячно гордо докладывает, что в центрах занятости количество безработных уменьшается, однако на этом фантазия чиновников иссякает, и вопросы о действительной ситуации воспринимаются достаточно странно: «Как, разве не 800 тысяч безработных, о которых говорит Госкомстат, это не все?»

«Количество безработных может быть намного больше, чем то, которое декларируется Государственным центром занятости, Министерством труда и социальной политики, поскольку много людей сегодня пребывают в отпусках за собственный счет, работают неполную рабочую неделю…», - поясняет первый вице-президент Всеукраинской ассоциации работодателей Вячеслав Быковец.

По его мнению, в данной ситуации необходима консолидированная политика власти - правительства, Национального банка, Верховной Рады. И если этого не будет, то положение дел значительно усложнится. К тому же, многие предприятия еще живут за счет наработок прошлых лет, а вот осенью, когда лимит запасов будет исчерпан, страну может ждать новая волна сокращений и увольнений.

Его слова подтверждает заявление главы Госкомпредпринимательства Александры Кужель 7 мая на брифинге - оборотные средства предпринимателей заканчиваются, кредитов банки практически не дают, малый бизнес, который занимает 80% украинского предпринимательства, на грани банкротства. Это означает, что уже к концу лета - осенью нас ожидает бенефис безработицы. Может, на то время государство придумает, как избежать массовых выплат в помощь оставшимся без гроша.

И еще один вопрос, что будет с выплатами в связи с решением КСУ, как себя вести, если недополучил? Как заявила по завершении рассмотрения дела судья Конституционного суда Мария Маркуш, безработные, уволенные по согласию сторон, могут обратиться в суд, чтобы получить невыплаченную финансовую помощь за первые три месяца после увольнения.

По ее словам, Конституция предусматривает право обращения граждан по поводу защиты своих прав в суд. «В данном случае решение КС открывает такие возможности для граждан, которые были уволены по соглашению сторон», - сказала она.

Между тем, как отметила А.Бетлий, решения Конституционного суда не всегда выполняются, особенно если под эти решения нет бюджетных средств. Но, поскольку данная норма признана неконституционной, то и все время ее действия является вне закона. И поэтому граждане могут добиться в суде компенсации от государства.

Зная стратегию власти и вспоминая «задумчивость» Минтруда по поводу выплат по безработице, на ум приходит только одно – государство, наверное, будет играть на опережение массовых заявлений в суд. Кстати, относительно иска. Чтобы его подать, нужны деньги, а где их взять безработному? И еще один вопрос - а сколько времени займет судебная тяжба с государством?

Как пояснил УНИАН старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Роман Марченко , уволенные «по согласию сторон» могут получить компенсации за 90 дней, в течение которых им не выплачивалась помощь по безработице, в случае, если обратятся в суд". Между тем, по его словам, в Украине есть четыре инстанции административных судов, и если, например, окружной административный суд признает правоту уволенного, то государство может обратиться в Высший административный суд. «Рассмотрение подобного дела может длиться от полугода и до бесконечности», - резюмировал юрист.

То есть, думайте сами, решайте сами судиться или нет, добиваться компенсации или нет, а что касается безработицы – кризис в Вашем мнении не нуждается, а государство о Вас «позаботиться»…

Юлия Главацкая (УНИАН)