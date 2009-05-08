Нужно срочно принять закон об игорном бизнесе

Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО настаивает на срочном принятии Верховной Радой Украины во втором чтении законопроекта «Об игорном бизнесе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской председатель заявил сегодня на брифинге.

«Закон, принятый в первом чтении, не лучший вариант, но это компромисс что касается ограничения игорного бизнеса в городах, который стал «беспределом», - сказал И.КУЛИЧЕНКО.

По его мнению, чем жестче будут нормы принятого закона об игорном бизнесе, тем лучше для украинской общественности.

И.КУЛИЧЕНКО также подчеркнул, что выступает за расположение заведений игорного бизнеса в нежилых кварталах.

«Таких мест в Днепропетровске много», - подчеркнул он.

И.КУЛИЧЕНКО сообщил, что, как президент Ассоциации городов и обществ Украины, он обратился к мэрам крупных городов относительно выработки совместной позиции для ограничения игорного бизнеса законным путем, на уровне парламента.