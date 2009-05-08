В США рекордно высокий уровень безработицы

Министерство труда США объявило сегодня о рекордно высоком за четверть века уровне безработицы в стране, подскочившем в апреле до 8,9% по сравнению с 8,5% месяцем ранее.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на доклад о ситуации в области занятости, размещенный на официальном сайте Бюро трудовой статистики Минтруда США, всего с начала рецессии в Америке в декабре 2007 г. работу потеряли 5,7 млн. американцев.

Однако число увольнений за пределами сельскохозяйственного сектора американской экономики в четвертом месяце года упало по сравнению с мартом - до 539 тыс. с 663 тыс., причем опрошенные агентством Рейтер экономисты ожидали показатель на уровне порядка 590 тысяч.

Бюро трудовой статистики Министерства труда США готовит относящийся к числу важнейших индикаторов состояния экономики доклад о ситуации в области занятости ежемесячно и обычно публикует его в первую пятницу каждого месяца.

Он состоит из целого ряда показателей: уровень безработицы выводится делением числа безработных на общую численность трудоспособного населения, определяемую на основании анкетирования 60 тыс. американских семей (при этом безработными считаются лишь те американцы, кто активно ищет работу). Эта же статистическая база помогает вывести такие индикаторы, как трудовые ресурсы и число "отчаявшихся работников" (переставших искать работу после множества неудачных попыток).

На основании анкетирования более чем 400 тыс. рабочих мест выводится ряд других дополнительных показателей (с разбивкой по отраслям): "платежные ведомости несельскохозяйственного сектора" (численность работников, определяемая по платежным ведомостям, за исключением сельскохозяйственных рабочих и бастующих), средняя продолжительность рабочей недели и средний заработок в час (оба последних также исключают занятых в сельском хозяйстве).