Игорный бизнес нуждается в регулировании

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Ксения ЛЯПИНА полагает, что игорный бизнес в Украине нуждается в регулировании, а потому не следует делать преждевременных выводов относительно недавних трагических событий в Днепропетровске.

Об этом она сообщила в интервью УНИАН.

По мнению депутата, необходимо дождаться официальных результатов работы комиссии, которая расследует данный инцидент.

В то же время, К.ЛЯПИНА категорически против крайних запретительных мер в отношении игорных заведений: «Это ужасно, что случилась трагедия – надо разобраться в её причинах и понять, почему она случилась в этом заведении. Лицензии остановили у всех заведений, которые к этому не имели никакого отношения и, возможно, выполняют все условия, которые требует государство. А если бы такое случилось, не дай Бог, в отделении банка? У нас все банки бы закрыли в Украине? Вот это называется гиперпопулизм».

Решением, по мнению представительницы фракции НУ-НС, может стать тщательный контроль над соблюдением лицензионных условий игорного бизнеса. «Условия лицензионные есть. И написано, что в отдельном сооружении (заведении игорного бизнеса - УНИАН) должно находиться. Количество аппаратов на квадратный метр должно регулироваться. То есть, должно быть разумное, чёткое регулирование, которое ограничивает этот далеко не полезный бизнес. Но, самое главное, должно быть эффективное выполнение и контроль над этим регулированием. А у нас – гиперпопулизм, когда бросаются в крайности», отметила К.ЛЯПИНА.

При этом она считает незаконными решения по приостановке лицензий заведениям, выполняющим все лицензионные требования. «Что мешает сегодня принять разумные лицензионные условия Кабмину? Это - запрет, который не имеет никаких законных оснований. Остановить лицензию можно за конкретные нарушения. Вот у хозяина того заведения, у которого произошла эта трагедия, конечно, лицензия должна быть остановлена. А при чём здесь все остальные? То есть, законом не предусмотрена такая форма, как остановить все лицензии без оснований»

Конкретной реализацией мер по ограничению игорного бизнеса К.ЛЯПИНА видит принятие законопроекта №3535, внесенного в конце прошлого года правительством и уже находящемся на рассмотрении Верховной Радой во втором чтении на финальной стадии.

«Много поправок внесли депутаты в законопроект №3535. Какие-то из них улучшают, какие-то ухудшают. Над ним надо провести профессиональную работу и в гармоничном виде его принять. Путь к этому открыт, было бы желание заниматься не популизмом, а разумно регулировать. То есть давать те регуляции, которые можно проконтролировать, и они будут выполняться, и не приведут к криминализации. Так же как сфера алкоголя – она тоже требует жёсткого регулирования, которое в какой-то степени есть в Украине. А по игорному бизнесу – слабенькое регулирование. Будет, безусловно, специальный закон», - полагает народный депутат.