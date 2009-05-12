Сегодня работники игорного бизнеса будут митинговать возле ВР и Кабмина

Сегодня в 9.00 перед зданиями Верховной Рады и Кабинета министров начнутся митинги работников компаний игорной индустрии Украины.

Около пяти тысяч человек со всей Украины будут протестовать против скоропалительного запрета игорного бизнеса, который лишит их рабочих мест, а бюджет страны - существенных поступлений, сообщили УНИАН в Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса.

Работники игорного бизнеса возмущены, что недавние трагические события в Днепропетровске вызвали политические спекуляции, в результате которых без работы могут остаться 200 тыс. занятых в отрасли человек.

«Взрыв в одном из залов игровых автоматов стал причиной массовых проверок и закрытий всех игровых заведений, несмотря на наличие разрешительных документов и соблюдения ими правил пожарной безопасности. Это также послужило поводом внесения на рассмотрение законопроекта о полном запрете игорного бизнеса с 1 января 2010 года», говорится в сообщении УАДИБ.

Выступая за ужесточение законодательной базы, регулирующей игорную деятельность, работники отрасли, в то же время, считают, что процесс этот должен быть продуманным и взвешенным, с учетом опыта других государств.

В открытом письме к народным депутатам работники игорного бизнеса просят «остановить анархию и политическую спекуляцию вокруг игорного бизнеса, вызванную трагическими событиями в Днепропетровске».

Авторы письма считают, что это трагическое событие повлекло за собой ряд скоропалительных и неправовых действий со стороны правительства и силовых структур.

В частности, говорится в открытом письме, «не разобравшись до конца в ситуации и не выяснив официальных причин трагедии, украинское правительство в тот же день издало Распоряжение №494-р, в котором поручило большинству правоохранительных и контролирующих органов фактически уничтожить игорный бизнес».

Так, начиная с 8 мая, в областях Украины начались массовые проверки игровых заведений со стороны всех контролирующих органов. Целью этих проверок, по словам работников игорного бизнеса, «является только одно - любой ценой и, несмотря на наличие разрешительных документов, прекратить деятельность игровых заведений».

При этом работники игорного бизнеса подчеркивают, что «целью данного письма являются не спекулятивные рассуждения на тему социальной пользы игорного бизнеса. Прежде всего, мы делаем акцент на том, что в настоящее время нарушаются наши права».

Авторы письма заявляют, что они занимаются законным видом предпринимательской деятельности, исправно платят налоги, в частности, только в 2008 году бюджет Украины получил около 500 млн. грн. прямой платы за патенты и еще столько же от остальных налогов, ремонтируют помещения и прилегающие территории, развивают рынок туризма и рекламы.

Немаловажно также, что в Украине в игорном бизнесе занято более 200 тыс. человек. «За каждым из нас стоят семьи, дети. Невозможно в один день остановить работающие предприятия, уволить массу людей, не выплатив им положенных компенсаций, прекратить исполнять обязательства по договорам аренды и налогам», - подчеркивается в письме.

«Ни в одной стране мира не было такого прецедента», - заявили работники игорного бизнеса, добавив, что «многие годы мы ждем цивилизованного и понятного для каждого закона. Для нас закон – это стабильность и прогнозируемое будущее».

По словам авторов письма, если Верховная Рада наконец-то примет закон об игорном бизнесе, который она не может принять уже 18 лет, они, безусловно, исполнят все имеющиеся в нем требования, однако для всех действий необходим разумный срок, иначе в одночасье в стране на 1% вырастет безработица и потери понесут и бюджеты городов и страны в целом.

Работники игорного бизнеса просят ВР «не допускать беспредела, не лишать огромное количество граждан Украины работы, особенно в тяжелое нынешнее кризисное время. Мы просим вас о возможности цивилизованного решения сложившейся проблемы».

Как сообщалось, ночью 7 мая в Днепропетровске в зале игровых автоматов ООО "Метро-Джек-Пот" произошел взрыв, в результате которого погибли девять человек, еще 11 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.