В Херсонской обл. закрыли все игорные заведения в жилых домах

В течение 8-9 мая правоохранительные органы Херсонской области прекратили деятельность всех игорных заведений области, расположенных в жилых домах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель управления по делам прессы и информации Херсонской ОГА Александр ДЕЦИК со ссылкой на соответствующее заявление председателя областной государственной администрации Бориса СИЛЕНКОВА.

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 7 мая, предусмотрено проведение проверок облгосадминистрациями законности деятельности игорных заведений. В распоряжении содержится указание облгосадминистрациям обеспечить прекращение деятельности игорных заведений, расположенных в жилых домах.