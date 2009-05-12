Украина и Испания договорились о трудовых мигрантах

Сегодня в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и министр труда и иммиграции Испании Селестино КОРБАЧО подписали Соглашение между Украиной и Испанией об урегулировании и упорядочении трудовых миграционных потоков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, подписание документа состоялось в Министерстве труда и иммиграции Испании.

В ходе встречи, которая состоялась перед подписанием соглашения, В.ХАНДОГИЙ и С.КОРБАЧО обсудили вопросы, касающиеся украинских трудовых мигрантов в Испании. Стороны отметили, что заключение указанного соглашения является важным шагом в направлении обеспечения эффективного сотрудничества относительно взаимного трудоустройства граждан Украины и Испании, гарантирования правовой и социальной защиты, обеспечения большей контролируемости миграционных процессов, предотвращения нелегальной миграции.

Соглашением заложен механизм трудоустройства для граждан обеих стран на основе трудового контракта в соответствии с потребностями рынка труда каждой из сторон. В частности, определяются условия получения предложений по трудоустройству, порядок отбора и подготовки работников, правила оформления соответствующих виз и т.п. Положениями соглашения определяются условия труда и социальные права работников, в частности, применение законодательства принимающего государства в сфере социального обеспечения, гарантируется недопущение какой-либо формы дискриминации, предусматривается право на воссоединение семьи. Соглашение также регламентирует условия возвращения работников после завершения срока действия трудового контракта.

Соглашение вступает в силу после выполнения соответствующих внутригосударственных процедур.

На сегодняшний день Испания занимает одно из ведущих мест среди стран Западной Европы, в которых проживает мощная украинская община четвертой волны миграции.

По данным МВД Испании, по состоянию на 1 января 2009 года в Испании находится 75,8 тысяч украинцев, которые зарегистрированы по месту жительства. При этом, 67,2 тысяч чел. имеют разрешение на работу или проживание в Испании, то есть находятся в стране легально.