Ющенко: Луценко должен извиниться и уйти в отставку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО должен попросить извинения и уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

В.ЮЩЕНКО отметил, что отставка является наиболее моральным поступком в данной ситуации.

«Я советовал бы одно: люди, которые работают, прежде всего, по защите права, должны быть вне подозрений», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что если события в аэропорту Франкфурта-на-Майне действительно имели место, то для мужчины есть лишь один способ действовать – «попросить извинения и уйти в отставку».

В.ЮЩЕНКО также прокомментировал сегодняшнее заявление лидера фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николая МАРТЫНЕНКО о том, что его фракция не будет голосовать за отставку Ю.ЛУЦЕНКО.

Президент считает, что это является личной позицией Н.МАРТЫНЕНКО, а не фракции.

Он заявил, что фракция НУ-НС по этому поводу не собиралась на заседание, и никакого решения не принимала.

«Фракция не собиралась, и никто даже в том виде, как она растянута под премьер-министра, другая (часть фракции) - у КИРИЛЕНКО (Вячеслава КИРИЛЕНКО – УНИАН), еще одна - у кого-то там другого, но, я убежден, независимо от того, кто как поступил, у парламента должен быть шанс на морально-этический шаг», - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО подтвердил, что не общается с Н.МАРТЫНЕНКО: «С МАРТЫНЕНКО у меня коммуникации нет, и понятно, по каким причинам». По словам Президента, позиция, которую заняли люди, которых представляет Н.МАРТЫНЕНКО, - это не государственническая позиция. «Это игра», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Н.МАРТЫНЕНКО заявил во время Согласительного совета руководства Верховной Рады, что фракция НУ-НС не будет голосовать за отставку министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Он объяснил это тем, что нельзя отправлять в отставку министра лишь на основании публикаций в «желтой прессе».