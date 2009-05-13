УЕФА назвал украинские города для проведения Евро-2012

Матчи финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу пройдут в четырех украинских и четырех польских городах.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре «Украина-2012», о таком решении Исполкома УЕФА сегодня сообщил президент Европейского футбольного союза Мишель ПЛАТИНИ.

Окончательное решение УЕФА таково: города Украины и Польши распределились по принципу паритетности «4 на 4» - нашу страну будут представлять Киев, Львов, Донецк и Харьков. Последний заменил в основном списке Днепропетровск.

УЕФА и в дальнейшем будет следить за прогрессом украинских городов в подготовке к Евро-2012. 30 ноября – очередная определяющая дата для них. Если до этого времени 2 украинских города не продемонстрируют надлежащей динамики в подготовке инфраструктуры чемпионата, их могут заменить польскими.