Минфин приостановил лицензии на азартные игры

Министерство финансов Украины приостановило до 7 июня действие лицензий на проведение азартных игр. Это предусмотрено в приказе Минфина № 650 «Об остановке действия лицензий Министерства финансов Украины на осуществление организации деятельности по проведению азартных игр» от 8 мая 2009 года, обнародованном сегодня на сайте министерства.

До указанного числа приостанавливается действие всех лицензий Министерства финансов Украины на осуществление организации деятельности по проведению азартных игр, выданных субъектам хозяйствования в период с 12 апреля 2006 года по 7 мая 2009 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины своим распоряжением поручил Министерству финансов и государственным администрациям с 8 мая приостановить на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок этих заведений.

Такие меры правительство предприняло после того, как в Днепропетровске в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

В зале загорелась электропроводка и взорвался ближайший к выходу игровой автомат, в связи с чем люди не имели возможности покинуть помещение.

По данному факту Октябрьское райотделение милиции Днепропетровска возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).