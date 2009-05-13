К концу года в Украине может быть до 4,5 млн. безработных

До конца года ситуация на украинских экспортно-ориентированных предприятиях может ухудшиться в связи с ухудшением мировой экспортной конъюнктуры, что может привести к увеличению безработицы в Украине до 4-4,5 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины от Партии регионов, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА.

Кроме того, по ее словам, на сегодня пик кризиса еще не пройден, и основными предприятиями, которые пострадают от кризиса во второй половине года, будут экспортно-ориентированные. В то же время она отметила, что такие предприятия вынуждены будут сокращать свое сотрудничество с малыми и средними предприятиями для оптимизации расходов. И. АКИМОВА считает, что это также приведет к увеличению количества безработных в стране.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственного комитета статистики, в Украине на 1 марта 2009 г. зарегистрировано 906,1 тыс. безработных, что составляет 3,2% трудоспособного населения.

По данным министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ, на 20 марта количество зарегистрированных безработных уменьшилось до 892,1 тыс., из которых 637,4 тысяч получают пособие по безработице.