Причиной пожара в зале игровых автоматов был поджог

Руководство ООО «Порыв», которому принадлежит сеть игорных заведений, в том числе в Днепропетровске, где произошла трагедия, считает, что причиной пожара мог быть поджог.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель генерального директора ООО «Порыв» по вопросам безопасности Владимир ГУЦУ-БИДЕНКО.

По его словам, собранные служебной комиссией предприятия данные о возможных причинах пожара указывают на то, что огонь не мог возникнуть в результате замыкания электропроводки.

«По тем данным, которыми мы владеем, очаг пожара возник не в результате какого-то замыкания, а в связи с тем, что в зал (игорный) было пронесено или подброшено какое-то вещество, которое имеет свойства мгновенного возгорания… На это время мы четко знаем, что пожар возник путем поджога, но утверждать - преднамеренно или нет это было сделано, можно будет только после завершения расследования», - сказал он, заверив, что служебная комиссия предприятия готова предоставить следствию свои выводы и замечания, а также в случае необходимости предприятие готово предоставить в органы расследования своих специалистов и намерено провести свою независимую экспертизу, результаты которой предоставят правоохранительным органам.

Комментируя непосредственно результаты таких выводов В.ГУЦУ-БИДЕНКО заверил, что игорный зал, где возник пожар, как и все другие 132 зала, которые расположены в Украине и принадлежат предприятию, имеют все необходимые разрешительные документы. Что касается непосредственно зала в Днепропетровске, в нем было 5 огнетушителей, которыми воспользовались во время пожара работники салона и посетители, а также 3 выхода, включая основной. По словам В.ГУЦУ-БИДЕНКО, одним из таких выходов воспользовалась во время пожара бармен, которая призывала следовать за ней всех, кто находился на то время в зале, однако по неизвестным причинам к ее указаниям люди не прислушались.

Кроме того, по словам В.ГУЦУ-БИДЕНКО, один из посетителей зала, который принимал участие в тушении пожара, дал показания о том, что перед возникновением пожара слышал хлопок, а после него взрыв.

Как отметил заместитель гендиректора, этот же свидетель показал, что в момент взрыва и возникновения пламени почувствовал резкий запах спирта или какого-то другого химического вещества. В то же время во время осмотра места события выяснилось, что внутри игровых автоматов, даже в тех, которые были расположены в зоне огня, отсутствуют следы горения, а деревянные тумбы, на которых содержатся эти устройства, вообще не загорелись.

В то же время, во время осмотра места пожары было установлено, что автоматические выключатели защиты электросети находились в рабочем состоянии и ни один из них не выключился.

Как отметил В.ГУЦУ-БИДЕНКО, именно эти основания позволяют считать, что причиной пожара было чье-то внешнее вмешательство.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске в ночь на 7 мая в помещении зала игровых автоматов ООО «Метро Джекпот», которое принадлежит ООО «Порыв», произошел пожар, в результате которого погибли 9 и травмированы 11 человек.

9 мая глава Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ подписал распоряжение об аннулировании лицензии ООО «Порыв» на содержание тотализаторов и игорных заведений в Днепропетровской области.