Тимошенко поручила до 1 июня ликвидировать долг по зарплатам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила до 1 июня ликвидировать задолженность по зарплатам на экономически активных предприятиях государственной формы собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, о таком поручении премьера сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге.

По ее данным, задолженность по зарплатам на госпредприятиях составляет 154 млн. грн., или 20% от общей задолженности по зарплатам на экономически активных предприятиях всех форм собственности (766 млн. грн.).

Л.ДЕНИСОВА уточнила, что задолженности на госпредприятиях существуют у предприятий, подчиняющихся Минуглепрому, Минпромполитики, Минобороны, Минагрополитики и Минтрансу.

Министр также сообщила, что, по данным на 30 апреля т.г., общий объем задолженности по зарплатам в Украине уменьшился на 30%, по сравнению с началом года, и составляет 1 млрд. 214 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, наибольшая задолженность по выплате зарплаты накопилась на предприятиях государственной формы собственности в Донецкой, Луганской областях и в Киеве.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 8 мая на селекторном совещании с представителями региональных властей.

По ее данным, на 30 апреля т.г. в Донецкой области размер задолженности составляет 270 млн. грн, в Киеве – 99 млн. грн., в Луганской области – 96 млн. грн.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ситуация с ликвидацией задолженности по зарплате на госпредприятиях в целом по Украине улучшилась.