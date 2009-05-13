Число безработных в Украине сократилось

На сегодняшний день в Украине число безработных, по сравнению с началом года, сократилось на 36 тыс. человек и составляет 809 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге.

«Не растет, а уменьшается ежедневно число граждан, которые находятся на учете в государственных центрах занятости. Это очень хорошо. Число незанятых граждан меньше, чем было на 1 января 2009 года. Тогда их число составляло 845 тыс. человек», - сказала Л.ДЕНИСОВА.