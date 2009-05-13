Законопроекты об игорном бизнесе рассмотрят на следующей неделе

Законопроекты относительно игорного бизнеса в Украине рассмотрят в парламентском комитете по вопросам промышленной и регуляторной политике и предпринимательству на следующей неделе. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, сейчас в комитете находятся три законопроекта о деятельности игорного бизнеса, поданные Кабинетом Министров, народным депутатом от партии «Единый центр» Оксаной БИЛОЗИР, а также народными депутатами от фракции БЮТ Валерием ПИСАРЕНКО и от ПР - Григорием СМИТЮХОМ. Однако их рассмотрение не начинается из-за отсутствия результатов научно-экспертной комиссии, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, В. ПИСАРЕНКО и Г.СМИТЮХ своим законопроектом предлагают запретить игорный бизнес с момента вступления закона в действие. Параллельно необходимо будет разработать проект закона о зонах деятельности бизнеса и выносу из городов всех игорных заведений. О.БИЛОЗИР предлагает то же самое с учетом более длительных сроков для выноса заведений за границы городов.

В проекте закона от Кабинета Министров указаны сроки выноса игровых заведений за города с 1 января 2010 г.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что в 90% всех игорных заведений уже начались проверки и в большинстве случаев выявлены нарушения.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины своим распоряжением поручил Министерству финансов и государственным администрациям с 8 мая 2009 года приостановить на месяц действие лицензий на ведение игорного бизнеса для проведения противопожарной и санитарной проверок этих заведений.

Такие меры правительство предприняло после того, как в Днепропетровске в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали. В зале загорелась электропроводка и взорвался ближайший к выходу игровой автомат, в связи с чем люди не имели возможности покинуть помещение. По данному факту Октябрьское райотделение милиции Днепропетровска возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).