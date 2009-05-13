Киевская милиция предупреждает о случаях мошенничества

Правоохранительные органы предупреждают об увеличении в последнее время в Дарницком районе столицы количества случаев мошенничества, совершенного женщинами ромской национальности.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве.

По данным работников правоохранительных органов, жертвами мошенниц становятся преимущественно молодые женщины и девушки. Жертве сначала ставится простой вопрос, например, «Как проехать в Охматдет?». После того, как начинается общение, цыганки убеждают собеседницу, что на нее “наложено тяжелое проклятье”. Потом убеждают “для избежания беды” вынести из квартиры деньги и золотые украшения.

Как отмечают в управлении, находясь в состоянии гипноза, жертва выносит из дома все ценности. Дальше цыганки говорят, что обряд нужно проводить на кладбище, куда и предлагают пойти. Завладев чужим сокровищем, «целительницы» приказывают постоять на месте и дождаться их возвращения, а дальше - просто исчезают с места преступления.

Правоохранительные органы информируют, что жертвы мошенниц в милицию обращаются достаточно редко. В связи с чем в управлении советуют потерпевшим извещать правоохранительные органы по телефонам: (044) 572-70-09, 572-70-02.