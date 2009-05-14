Платное оздоровление детей из социально уязвимых семей?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство уточнить постановление от 28 апреля №424 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться детскими учреждениями оздоровления и отдыха, содержащимися за счет бюджетных средств».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО обратился в Кабинет министров с письмом, в котором констатирует, что указанный акт не в полной мере учитывает требования положений Закона «Об оздоровлении и отдыхе детей».

В частности, считает Президент, правительством не определен порядок и условия обеспечения услугами по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, и детей, которые нуждаются в особых условиях для оздоровления и отдыха, в соответствии с пунктом 1 статьи 24 данного закона.

«Поэтому принятие решения о платных услугах, которые могут предоставляться детскими учреждениями оздоровления и отдыха, содержащимися за счет бюджетных средств, может привести к распространению сплошной платы на услуги этой сферы и ограничить доступ к ней детей, относящихся к социально-уязвимым группам населения», – говорится в письме главы государства.

В связи с этим и ввиду особой значимости надлежащего и полноценного обеспечения оздоровления и отдыха детей, недопущения возможной коммерциализации, нарушений прав и интересов детей, В.ЮЩЕНКО просит правительство пересмотреть положение указанного постановления и ускорить принятие порядка и условий обеспечения услугами по оздоровлению и отдыху детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, и детей, которые нуждаются в особых условиях оздоровления и отдыха.