Киев нарушает законодательство об отходах

Обращение с отходами в Киеве необходимо привести в соответствие с требованиями закона, заявляют в прокуратуре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, ведомством проведены проверки состояния выполнения в городе законодательства об отходах.

В ходе проверок выявлены нарушения требований статей законов «О местных государственных администрациях», «Об охране окружающей природной среды», «Об отходах», другого природоохранного законодательства.

Как следствие этих нарушений - в городе образуются многочисленные мусорные свалки, которые загрязняют земли, в том числе природно-заповедного фонда и прибрежных защитных полос водных объектов, что причиняет вред окружающей среде. Годами не решается проблема обращения с токсичными и другими опасными отходами.

Руководителям районных государственных администраций прокурорами внесены представления об устранении нарушений законодательства об отходах. Прокуратурой города подготовлено соответствующие представление руководителям Киевской городской государственной администрации, Государственной экологической инспекции в городе Киеве и городской санэпидемслужбы.

В соответствии с данными прокуратуры, всего по результатам проверок прокурорами внесено 47 предписаний и представлений об устранении нарушений законодательства об отходах, а по результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к ответственности привлечено 94 должностных лица.

По фактам загрязнения земель отходами прокурорами возбуждено 3 уголовных дела, которые в настоящее время расследуются.

Прокуратурой к суду заявлены десятки исков о возмещении нанесенного окружающей среде ущерба в результате засорения земель отходами.

Как отмечают в ведомстве, с целью согласования совместных действий, направленных на обеспечение в столице неуклонного соблюдения требований законодательства, 27 апреля состоялось межведомственное совещание с участием представителей городской и районных государственных администраций, а также руководителей государственных контролирующих органов и непосредственно прокурора города Евгения БЛАЖИВСКОГО. На совещании было принято постановление, которое очерчивает круг конкретных мер, направленных на устранение имеющихся нарушений законодательства об отходах, разрешение проблемных для города вопросов, что позволит жителям столицы в полной мере использовать предусмотренное Конституцией право на безопасную окружающую среду.