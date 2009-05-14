Почти 3 тыс. потребителей опять с горячей водой

На период проведения плановых гидравлических испытаний тепловых магистралей, которые начались 12 мая, компания “Киевэнерго” изыскала техническую возможность возобновить горячее водоснабжение 2 тыс. 954 потребителям столицы.

Об этом сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”.

Для возобновления горячего водоснабжения в домах части потребителей ТЭЦ-5 была подключена станция теплоснабжения №1. Это позволило возобновить горячее водоснабжение более чем половине потребителей тех районов Киева, которые подключены к ТЭЦ-5, а это 2 тыс. 40 жилых домов, 115 лечебных заведений, 70 детских садов, 68 школ, 661 ведомство.

В целом ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение 5 тыс. 224 потребителей жилых массивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

«Ранее обеспечение этих потребителей горячей водой осуществлялось от ТЭЦ-5, которая сейчас отключена ввиду планового испытания сетей. Сегодня нам удалось договориться о включении в работу на это время станции теплоснабжения №1. Главное условие включения СТ-1 – обеспечение ее природным газом - от ОАО «Киевгаз» - также решено», - сообщил технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

“Киевэнерго” напоминает, что согласно утвержденному графику испытаний тепловых сетей на 2009 год в период с 12 по 26 мая АК «Киевэнерго» запланировано проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений тепломагистралей ТЭЦ-5 с отключением потребителей Голосеевского, Печерского, Соломенского и Дарницкого районов столицы. Испытание тепловых сетей проходит по установленному графику.

О случаях выявления повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов воды на поверхность следует сообщать по телефонам: Святошинский район - 450-38-93, 497-60-72, 452-60-94; Дарницкий район - 566-13-48, 570-33-04; Голосеевский район (Теремки-1, Теремки-2, Демеевка) - 249-47-29, 529-88-75; Печерский, Голосеевский районы - 528-11-69, 272-23-73, 529-88-75.