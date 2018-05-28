Залоговое имущество: если покупать, то…

На банковских и прочих финансовых сайтах появляется все больше предложений приобрести изъятые банками из-за невыплаченных кредитов квартиры и машины. Цена, особенно в случае с авто, бывает очень и очень привлекательной (конечно, для тех у кого еще остались свободные средства и уверенность в завтрашнем дне относительно собственной занятости). Но... Покупка залогового имущества может обернуться непредвиденными претензиями «старого» хозяина, который «попросит» все вернуть, причем в судебном порядке. Конечно, можно в ответ судиться с компанией, которая продала эта имущество, а можно избежать сеанса шокотерапии, взвесив все риски...

Схемы реализации и покупки

Повезло некоторым с удачным моментом. Везунчиками можно назвать тех, кто копил деньги еще до кризиса в надежде купить в кредит квартиру, дом или машину. И тут экономический крах кардинально изменил цены и накопленной, например, валюты, стало хватать не только на первый взнос, как планировалось, но и на большую часть суммы для покупки. Да и на рынке появились со стороны банков заманчивые предложения в плане конфискованного имущества.

Кстати, на сайте http://www.creditsvit.com.ua/ можно ознакомиться с предложениями по конфискованному имуществу. Согласно данным компании «КредитСвит», цены на однокомнатные квартиры колеблются в диапазоне 70-80 тыс. долл., в зависимости от места расположения, двухкомнатные – 100-135 тыс. долл., трехкомнатные – 150-280 тыс. долл. Автомобиль можно приобрести как за 11,5 тыс. долл. (Hyundai Accent), так и за 48,2 тыс. долл. (Mercedes-Benz ML 280 CDI). Очевидно, что цена может варьироваться, потому что условия продажи через данную компанию предусматриваю торг…

Но стоит ли покупать то, что изъяли за долги, и чем это может обернуться?

Идеальный вариант как для банка, так и клиента – переоформить проблемный кредит на более платежеспособное лицо. Во-первых, тот, кто «отдает» свой кредит из-за невозможности его выплачивать в силу непредвиденных обстоятельств, получает компенсацию от «забирающего». Конечно, это не во всех случаях, однако люди, жаждущие заполучить, к примеру, полюбившийся дом, скорее всего, заплатят отступные. Во-вторых, банк получит сполна все проценты, начисленные по кредиту, и не будет возиться с конфискацией имущества за долги и последующей перепродажей. К тому же в большинстве случаев банки на этом теряют прибыль.

Тем, кто хочет таким способом обзавестись «кредитом», долго искать не придется. Многие банки уже предлагают услугу либо переоформить долг на третье лицо или же купить залоговое имущество. Если же решили купить, то среди конфискованного имущества масса выгодных предложений по авто, а вот с нормальными вариантами по цене/качеству недвижимости придется потяжелей. Дело в том, что количество перепродаваемых автомобилей столь велико, что их сбывают по щадящим ценам. Если задаться целью, то можно отыскать машину в полтора-два раза дешевле, чем в автосалоне.

Про авто и недвижимость

«На авто цены были завышены, и возникла ситуация, когда уже использованный автомобиль стоил дороже, чем новый. Понятно, что продать такое авто практически невозможно», - поясняет директор финансовой компании «Фактор» Юрий Кононов.

Он отметил, что согласно закону банк не может продать дешевле, чем остаток стоимости залогового имущества. «Если банк это делает, то минусовую разницу в сумме, которая недоплачена, банк должен или дополнительно взыскать с физического лица, или списать в убыток. Понятно, что это очень сложная ситуация, и формально лучше продавать по остаточной стоимости», - подчеркнул Ю. Кононов.

С жильем труднее. Как объяснил эксперт, в большинстве случаев продается недострой и участки земли, которые являются малоликвидными. К тому же цены на реализуемую залоговую недвижимость в основном на уровне докризисных, что почти в два раза (в долларовом эквиваленте) дороже, чем сейчас на рынке. А вот за то, что разбирают как горячие пирожки, то есть, квартиры и дома по адекватным ценам, на рынке ведется активная конкуренция, ведь такие объекты можно продать выгодно и быстро.

Что делать, чтобы не было если...

Между тем, не все банки лично занимаются перепродажей залогового имущества, которые было конфисковано у должников-физлиц по решению суда. После взятия его его на свой баланс, у банка появляется дополнительная налоговая нагрузка. Поэтому банки создают дочерние компании, которые достаточно успешно и быстро подыскивают покупателей. Интернет понемногу наполняется сайтами таких компаний. Однако, как отметил Ю. Кононов, Украина не догонит Европу в плане перепродажи имущества из-за «недописанности» своего законодательства. По его словам, в мире такая практика давно отлажена. У нас же, например, купив залоговую квартиру, которая была конфискована, три года трясешься, ожидая в гости старого хозяина, который через суд может доказать, что его принудили к отчуждению имущества.

Есть несколько вариантов, когда суд может признать право на конфискованное залоговое имущество первого собственника. По словам партнера компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» Вадима Садового, согласно Гражданскому кодексу Украины, если имущество по договору купли/продажи приобретено у лица, которое не имело право его отчуждать, о чем новый владелец не знал и не мог знать, предыдущий собственник может требовать возврата имущества. Но только в случае, если имущество было утеряно владельцем, похищено у него, или имущество выбыло из собственности владельца не по его воле, а другим путем. Кроме случая, когда это имущество отчуждено в судебном порядке за неуплату.

То есть, новый собственник при таком раскладе остается у разбитого корыта. Хотя и может требовать возмещения убытка от компании, которая ему продала «неудачную» недвижимость или машину.

Получается, схема реализации залогового имущества, как любят поговаривать наши политики, не совсем прозрачная. По словам начальника управления автокредитования «Альфа-Банка» (Украина) Виталия Жихарцева, на сегодняшний день в Украине всего лишь несколько банков имеют прозрачный и налаженный процесс реализации залогового имущества, говорить о широком распространении подобного рода практики еще рано.

Но есть и положительные моменты в данном деле. По словам эксперта, интерес к залоговому имуществу высокий и поэтому спрос на него довольно стабильный. Приобретая, например, залоговый автомобиль, клиент получает ряд преимуществ: банк не скрывает издержки состояния автомобиля, как это часто делается при покупке "с рук", цены на авто устанавливаются на основании экспертной оценки, которая отображает реальную рыночную стоимость автомобиля, у клиента есть подтверждение, что у данного авто был только один хозяин, что автомобиль не находится в розыске, информация о нем достоверная и в полном объеме.

И все же, пока нет четкого законодательного регулирования всех возможных нюансов перепродажи залогового имущества, видимо, стоит удержаться от покупки, а уж если покупать, то чтобы к документам придраться было невозможно. Кстати, это можно сделать на публичных торгах. Словом, кризис научит жить…

Юлия Главацкая (УНИАН)