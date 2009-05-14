Ющенко: Украина надеется на оптимизацию процесса выдачи виз

Украина надеется на оптимизацию процесса выдачи виз для украинских граждан в связи с присоединением Швейцарии к Шенгенской зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Швейцарской Конфедерации Гансом-Рудольфом МЕРЦЕМ в Керзатце.

По словам В.ЮЩЕНКО, между Украиной и Швейцарией существовал либеральный визовый режим, но в связи с присоединением Швейцарии к Шенгенской зоне украинская сторона сформировала предложения относительно оптимизации процесса оформления виз.

Президент выразил надежду, что Швейцария рассмотрит эти предложения и примет положительное решение.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО заметил, что между Украиной и Швейцарией сложились дружеские отношения и нет политических проблем.

Он также выразил удовлетворение динамикой торгово-экономических отношений, заметив, что только за прошлый год товарооборот между двумя странами вырос в 2,5 раза.

В то же время, В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе своей встречи с швейцарским коллегой они отмечали, что потенциал сотрудничества двух стран еще не исчерпан.

В свою очередь, Р.МЕРЦ также отметил хорошие отношения между двумя странами. Он заметил, что две страны объединяет не только географическое подобие, в частности, наличие гор, но и то, что страны не являются членами ни НАТО, ни Евросоюза.

Он подтвердил готовность Швейцарии и в дальнейшем помогать Украине на разных уровнях.

В ходе пресс-конференции В.ЮЩЕНКО сообщил, что передал официальное приглашение Президенту Швейцарской Конфедерации посетить Украину с официальным визитом в удобное для него время.