Идеи для экономной лояльности

Как компании оптимизируют затраты на программы для сотрудников.

В условиях уменьшения финансирования программы корпоративной социальной ответственности компании вынуждены более жестко выбирать приоритеты. И если большинство серьезно сократили такое направление, как корпоративная филантропия, то программы для персонала, напротив, вышли на первое место. При этом кризис стал катализатором идей, как продолжать эту деятельность при ограниченных средствах.

Самообучение Многие компании нашли способ, как не «замораживать» образовательные программы для персонала, при том что проведение тренингов с приглашенными дорогими специалистами стало невозможно, впрочем, как и содержание образовательных центров.

«Мы обратились к опыту зарубежных компаний, — рассказывает начальник управления персоналом управляющей компании группы «Фокстрот» Юлия Герзанич. — Ведь в мире существует такое понятие, как самообучающаяся организация». То есть в компании работает система обучения, при которой тренерами выступают сотрудники. При этом получается обоюдная выгода: компания сокращает расходы, а сами «учителя» растут, повышая свою компетенцию.

В «МТС-Украина» также сосредоточились на обучении, которое могут проводить самостоятельно. Это программы «Институт внутренних тренеров», где преподавателями являются сами сотрудники, и «Корпоративный университет». На первый план вышли такие программы развития сотрудников, как «Кадровый резерв ЦОА» — развитие экспертов из операторов call-центров, «Кадровый резерв» — развитие управленцев из штатных сотрудников. Кроме того, существует программа «Лестница карьеры». Суть ее в том, что сотрудники имеют возможность расти не только вертикально, но и горизонтально, переходя из отдела или департамента в другое подразделение и таким образом развивая свои профессиональные навыки.

Объемы обучения для сотрудников «Киевстар» сохранены на уровне прошлого года — это около 140 обучающих мероприятий для специалистов и менеджеров. В этом году запущена новинка — учебный портал «Киевстара». Теперь каждый сотрудник «Киевстара» может заниматься самообразованием в любое время, и даже в удаленном режиме, осваивая такие курсы, как «Навыки по управлению временем», «Эффективное принятие решений», «Публичные выступления» и другие. Также работает корпоративная библиотека «Киевстара», в которой насчитывается более 1500 книг, видео- и аудиокурсов.

Внутренние программы по обучению продолжаются в трубно-колесной компании «ИНТЕРПАЙП». В конце апреля состоялся очередной выпуск в Школе мастеров. Учебный год в Школе завершился защитой дипломных проектов, направленных на решение актуальных производственных вопросов. «С 26 по 27 мая «ИНТЕРПАЙП» традиционно проведет Молодежный научно-практический форум, в котором примут участие молодые специалисты заводов компании и студенты Днепропетровской национальной металлургической академии — участники образовательного проекта «В будущее — вместе», инициированного нашей компанией», — рассказывает директор по корпоративным отношениям Олег Кузьмин. Кроме того, популярностью среди сотрудников пользуется корпоративная библиотека, в которой собраны лучшие книги по менеджменту, маркетингу, продажам, личностному росту.

Свой центр обучения персонала продолжает работать в компании «Воля». Дважды в год компания производит оценку эффективности сотрудников по системе сбалансированных показателей. Если есть необходимость подтянуть какое-то из направлений, сотрудник может пройти дополнительный тренинг.

Диалог с шефом Кризис заставил компании обратить больше внимания на моральный климат в коллективе. Причина проста: увеличилась опасность «выгорания» сотрудников. Ведь если человек находится все время в напряженном, тревожном состоянии, то через какое-то время у организма заканчиваются ресурсы и неизбежно наступает усталость, а затем и апатии.

«С началом кризисных явлений мы предпринимаем меры по профилактике «выгорания». Стараемся помочь людям чувствовать себя спокойнее», — говорит Юлия Герзанич. Проходят встречи руководства компании с сотрудниками. Кроме того, есть внутреннее электронное издание, тематические рассылки. «Ведь если человек не знает, как интерпретировать действие, то может интерпретировать его в худшую сторону», — замечает НR-менеджер.

Одним из главных средств улучшения морального климата в компании «Крафт Фудз Украина» также считают открытые обсуждения положения дел с сотрудниками. Здесь действует программа «Ранкова кава з HR». Также каждый квартал устраивается неформальный диалог с директорами «Крафт Фудз Украина», где сотрудники могут задать любые вопросы. А с началом кризиса у людей, работающих в компании, появилась возможность получить консультацию по таким актуальным темам, как ведение переговоров с банком, и другим сложным ситуациям. Для этого создана рабочая группа, куда входят представители юридического и финансового отделов. В «МТС-Украина» любой сотрудник может задать вопросы топ-менеджерам компании на специальном форуме на внутреннем портале.

В самый пик кризиса — в декабре 2008 года — компания «Воля» запустила ежемесячную корпоративную газету «Воля-Диалог», которая выходит во всех регионах. А дважды в год по специально разработанной методике проводится исследование уровня удовлетворения работой в компании.

Особое внимание уделяют выпуску корпоративных изданий в «ИНТЕРПАЙПе» — там считают, что это эффективный инструмент внутренних коммуникаций. В режиме декады выходит газета «Промышленные известия», а в начале июля увидит свет новый номер журнала «Трубная вертикаль».

Поощрения по-новому

Кризис заставил по-новому посмотреть и на систему оплаты труда и выплату поощрений. Так, в «Киевстаре», например, учли, что сейчас люди ценят стабильность. «Было принято решение перераспределить соотношение фиксированной и переменной долей в структуре дохода сотрудников. Цель данного решения — повысить уровень стабильности доходов сотрудников при неизменном бюджете на оплату труда. В среднем по компании процент повышения окладов составил 13%, рассказала Елена Кропивянская, директор по персоналу и развитию организации компании «Киевстар».

В компании «Крафт Фудз Украина» существует интересная программа для мам «Декретный отпуск». «Во время декретного отпуска я получала четыре полных зарплаты (компания компенсирует разницу между выплатой, установленной государством во время четырех месяцев декретного отпуска, и фактической зарплатой), — рассказала менеджер казначейства компании Леся Курилко. — Кроме того, сейчас у меня есть возможность в течение дня взять такси, чтобы съездить домой и покормить грудного ребенка».

Несмотря на кризис, в компании «Филипс Украина» увеличили пакеты программ на оздоровление, оплачивая абонементы в бассейн и тренажерный зал. А в управляющей компании группы «Фокстрот» сотрудникам даются психологические советы, как вести себя в сложной ситуации. Здесь оставили традиционные выплаты — при рождении ребенка, свадьбе, в случае смерти близких. А вот от такого традиционного поощрения коллектива, как праздничные корпоративы с приглашением шоу-звезд и роскошным застольем, отказались. «Но это не значит, что корпоративных мероприятий стало меньше. Просто изменился формат их проведения», — замечает Людмила Лозовая, руководитель отдела PR управляющей компании. Например, очень успешной оказалась идея провести выставку аматоров-дизайнеров. Организаторы даже не ожидали, что продемонстрировать свое художественное творчество — вышивки, картины, резьбу по дереву — захотят столько человек. И одной только выставкой дело не закончилось. Теперь сотрудники компании имеют возможность усовершенствовать свои художественные таланты на мастер-классах профессионалов. Причем организация таких мастер-классов не потребовала затрат. Дело в том, что компания в прошлые годы активно занималась меценатством, и мастера декоративно-прикладного искусства согласились вести уроки бесплатно.

«Сотрудников необходимо не только слушать, но и слышать. Имея «большие уши», можно существенно экономить, реализуя яркие проекты сотрудников, построенные исключительно на идее», — считает директор по человеческим ресурсам «МТС-Украина» Наталья Береза. Так, в компании недавно операторы call-центров создали «Клуб любителей кино». Есть клуб любителей театра. Компания предоставляет таким клубам по интересам не только помещение, но и позволяет использовать корпоративную аппаратуру — фотоаппараты и видеокамеры для съемок. Проводятся фотоконкурсы и спортивные чемпионаты по футболу и теннису. А компания «Воля» имеет собственную КВН-лигу и футбольную команду.

По материалам http://delo.ua/порталаДело