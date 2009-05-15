Для ликвидации последствий наводнения нужно еще 3,5 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на преодоление последствий прошлогоднего наводнения в Западной Украине потребуется еще 3,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания по вопросам ликвидации последствий наводнения, произошедшего в июле 2008 года в западных регионах Украины.

«Безусловно, в условиях кризиса такие деньги просто так не лежат, которые можно просто так взять и отдать далее на восстановление структуры. Самое неприятное то, что первоочередного восстановления требуют объекты на сумму 1,5 млрд. грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, существует необходимость погашения задолженности за уже проведенные работы, в частности 119 млн. грн. в Ивано-Франковской области и 2,6 млн. грн. - в Тернопольской области.

Премьер также сообщила, что сразу после наводнения правительство утвердило программу противопаводковой защиты, реализация которой должна позволить предупреждать такие стихийные явления в будущем. «В 2009 году нам необходимо почти 416 млн. грн. для того, чтобы профинансировать первоочередные противопаводковые меры», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня во время совещания планируется рассмотреть проект соответствующего решения правительства, которое позволит продолжить осуществление восстановительно-ремонтных работ и ликвидировать задолженность за уже выполненные работы.

«Главной проблемой окончательной ликвидации последствий стихийного бедствия остается как раз узкое место по финансированию. К тому же, кризис, который наложился на эти тяжелые события 2008 года», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.