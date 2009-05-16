Правительство Японии принимает меры против распространения гриппа А/H1N1

Правительство Японии на экстренном заседании в субботу приняло комплекс мер, чтобы не допустить распространение гриппа А/H1N1 в связи с подтверждением первого в стране случая такого заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

В частности, в районах, где будет выявлено заболевание, рекомендуется избегать мест большого скопления людей, чаще мыть руки и полоскать горло. В случаях, когда избежать посещения мест большого скопления людей невозможно, населению рекомендовано надевать медицинские маски. Правительство настаивает на введении временной отмены занятий во всех детских учреждениях района, если будут подтверждены случаи заболевания детей гриппом А/H1N1. В субботу в городе Кобэ был зафиксирован первый случай инфицирования гриппом А(H1N1). Гриппом заболел 17-летний школьник, не выезжавший за пределы страны. В понедельник он пожаловался на озноб, а на следующий день у него поднялась температура до 37,4 градусов. Анализы в институте эпидемиологии показали в крови наличие вируса гриппа А/H1N1. Школьник госпитализирован, его состояние опасений у врачей не вызывает. Еще у двух учеников из той же школы получена положительная реакция на вирус типа А, однако пока не подтверждено, заражены ли они обычным гриппом или же это вирус А/H1N1. Мэрия города Кобэ, не дожидаясь решения правительства, утром в субботу приняла решение об отмене намеченного на субботу и воскресенье праздника города. В трех районах города, расположенных недалеко от школы, до 22 мая будут закрыты все школы и детские сады. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 15 мая, подтвердила 7,52 тысячи случаев заболевания людей гриппом A/H1N1 в 34 странах, 66 из них привели к летальному исходу. Таким образом, уже пять случаев инфицирования людей новым гриппом подтверждены в Японии, власти которой ранее концентрировали свои усилия на том, чтобы не допустить проникновение вируса из-за границы, для чего усилили контроль во всех аэропортах страны. Всемирная организация здравоохранения повысила 29 апреля уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.