Ющенко может не подписать закон о запрете игорного бизнеса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что принятый Верховной Радой закон о запрете игорного бизнеса не решает проблем в этой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, подпишет ли он принятый вчера ВР закон, В.ЮЩЕНКО сказал, что проведет по этому поводу дополнительные консультации со специалистами.

Президент отметил, что по своим внутренним убеждениям он готов его подписать, хотя «закон унизителен и отодвигает нас от решения сути вопроса».

В.ЮЩЕНКО отметил, что то, что произошло в зале игровых автоматов в Днепропетровске, является большим горем, но спекулировать на этом цинично. По мнению Президента, принятым документом ВР и правительство «умывают руки» от решения проблем сферы игорного бизнеса. В.ЮЩЕНКО напомнил, что уже на протяжении двух лет в ВР находится законопроект, который регулирует указанные вопросы. Поэтому, по словам Президента, их необходимо, или в конце концов решить, или «мы загоняем их в тень, где будет процветать коррупция».

Как сообщал УНИАН, 15 мая ВР приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх. По закону, к субъектам хозяйствования, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 8 тысяч минимальных зарплат с конфискацией игрового оборудования, а прибыль от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в государственный бюджет Украины.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду, что глава государства подпишет этот закон.